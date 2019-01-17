Д. Медведев: чувствовал себя не очень хорошо, выходя на матч против Харрисона

Россиянин Даниил Медведев (15) прокомментировал свой выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии. В трёх партиях он обыграл представителя США Райана Харрисона — 6:3, 6:3, 6:3.



«На самом деле, когда сегодня вышел на корт, то чувствовал себя не очень хорошо — нервничал и понимал, что могу потерять контроль над игрой, в общем, мысли нехорошие были. Рад, что показал свой теннис и здорово сыграл. У соперника не было ни одного брейк-пойнта, невзирая на то что Райан — хороший игрок», — заявил Медведев в интервью телеканалу Eurosport.



Следующим соперником Медведева станет бельгийский теннисист Давид Гоффен.



«Неизвестно, в какой форме Давид сейчас, потому что в Дохе он проиграл уже в первом круге. Тем не менее сегодня он вытащил матч, когда казалось, будет 2:0 в пользу Копила. Гоффен — это бывший игрок топ-10, и главное — настраиваться на хороший теннис, и будут все шансы победить», — резюмировал россиянин.

10 причин следить за Australian Open Возняцки и Шарапова могут сыграть в 3-м круге, Халеп – потерять лидерство. Медведев выходит на Джоковича, а Хачанов – на Федерера.