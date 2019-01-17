Начало матча Мугурусы и Конты стало самым поздним в истории Australian Open

Испанка Гарбинье Мугуруса и британка Йоханна Конта вошли в историю Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне. Мугуруса и Конта встретились в рамках второго круга Australian Open, матч завершился победой испанки со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 7:5.

Матч Мугурусы и Конты начался в 00:30 по местному времени. Это является новым рекордом Открытого чемпионата Австралии. Так поздно раньше не начинался ни один матч. Предыдущий рекорд принадлежал Дарье Гавриловой и Элисе Мертенс, которые начинали игру в 23:59.

Мугуруса и Конта завершили матч в 3:13 по местному времени. Рекорд времени окончания матча на Australian Open был установлен в 2008 году. Тогда Маркос Багдатис и Ллейтон Хьюитт завершили игру в 4:33. «Чемпионат» следил за ходом того матча.