Россия делит 4-е место по представительству в одиночных сетках АО с Италией

Россияне делят четвёртое место по представительству в одиночных сетках Открытого чемпионата Австралии по теннису с итальянцами. После окончания очередного игрового дня на Australian Open борьбу продолжают четыре представителя России: Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, Даниил Медведев и Карен Хачанов.
Лидерство в списке по количеству представителей сохраняет США. В мужском турнире борьбу продолжают двое теннисистов, в женском — шесть спортсменок. Второе место делят Австралия и Испания, сохранившие по пять представителей к третьему кругу турнира.
Из 48 стран, чьи представители были в одиночных сетках, борьбу продолжают теннисисты из 26.
Открытый чемпионат Австралии по теннису — первый турнир «Большого шлема» в 2019 году.
Australian Open. Шарапова разгромила Петерсон и вышла на Возняцки. Как это было
В третий день в Мельбурне Павлюченкова выбила Бертенс, Шарапова победила Петерсон. Соболенко, Хачанов, Федерер, Надаль прошли в 3-й круг.