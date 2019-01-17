Россия делит 4-е место по представительству в одиночных сетках АО с Италией

Россияне делят четвёртое место по представительству в одиночных сетках Открытого чемпионата Австралии по теннису с итальянцами. После окончания очередного игрового дня на Australian Open борьбу продолжают четыре представителя России: Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Лидерство в списке по количеству представителей сохраняет США. В мужском турнире борьбу продолжают двое теннисистов, в женском — шесть спортсменок. Второе место делят Австралия и Испания, сохранившие по пять представителей к третьему кругу турнира.

Из 48 стран, чьи представители были в одиночных сетках, борьбу продолжают теннисисты из 26.

Открытый чемпионат Австралии по теннису — первый турнир «Большого шлема» в 2019 году.