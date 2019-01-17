Мугуруса: неужели кто-то смотрел матч, который проходил в три утра?!

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась эмоциями от победы над британкой Йоханной Контой в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису — 6:4, 6:7 (3:7), 7:5. Матч начался в 00:30 по местному времени и закончился в 3:13. Так поздно раньше не начинался ни один матч в истории Australian Open. Предыдущий рекорд принадлежал Дарье Гавриловой и Элисе Мертенс, которые начинали игру в 23:59.

«Удивительно, что тут на трибунах были зрители! Кому нужно было смотреть какой-то матч в 3 утра?! (смеётся). Матч был очень тяжёлым, Йоханна играла здорово. Я боролась и цеплялась за свои шансы», — приводит слова Мугурусы Metro.

В третьем круге Australian Open Мугуруса сыграет с Тимей Бачински из Швейцарии.