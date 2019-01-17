А. Зверев: победа в пятисетовом марафоне мне поможет в будущем

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над французом Жереми Шарди в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Соперники сыграли пять сетов, матч завершился со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 5:7, 6:7 (6:8), 6:3. Зверев после окончания матча предположил, что подобный марафон может пойти ему на пользу.

«Я думаю, что матч получился очень качественным. Жереми играл здорово, очень хорошо в третьем и четвёртом сетах.

Я понимал, что, если сохраню концентрацию, буду играть так же, как я умею, у меня будут шансы. Они были во всех сетах, хотя мне и не удавались тай-брейки. Ход матчей может очень быстро меняться, поэтому я просто рад, что вышел в третий круг.

Всё было хорошо. Уверен, что такая победа поможет в будущем. Я продолжаю борьбу на турнире, но хорошо, что сыграл пятисетовый поединок», — приводит слова Зверева Sport24.co.za.

Следующим соперником четвёртой ракетки турнира станет австралийский теннисист Алекс Болт, ранее обыгравший француза Жиля Симона.