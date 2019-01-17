С. Уильямс: много работала, чтобы влезть в форму на Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс призналась, что во время межсезонья активно занималась фитнесом, чтобы сбросить вес. На Открытом чемпионате Австралии Уильямс выступает в зелёной обтягивающей форме. По словам американки, активные занятия спортом помогли ей влезть в новую форму.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Серены Уильямс.

«В компании Nike мы разрабатываем вещи заранее. Я знала, какая у меня будет форма на Australian Open. Поэтому очень упорно трудилась во время межсезонья, чтобы набрать хорошую спортивную форму и быть готовой. Я пропустила около года и только вернулась. Я по-прежнему стремлюсь к тому, чтобы выйти на прежний уровень.

Да, я очень хотела быть одетой в хорошую форму. Компания Nike всегда занимает очень твёрдую и ясную позицию, посылая сигнал мамам, стремящимся похудеть. Поэтому можно сказать, что эта форма как раз для меня», — приводит слова Уильямс Tennis World USA.

Уильямс вышла в третий круг Australian Open. Во втором круге американка нанесла поражение Эжени Бушар из Канады (6:2, 6:2).