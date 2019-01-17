Вихлянцева составила команду супергероев из современных теннисистов

Российская тенниссистка Наталья Вихлянцева составила собственную команду супергероев из современных теннисистов. Спортсменка сопоставила персонажей комиксов Marvel с теннисистами и теннисистками.

Суперменом Вихлянцева назвала швейцарца Роджера Федерера. Россиянка призналась, что все замирают, когда мимо проходит Федерер. Она назвала также человека-паука, женщину-кошку, Тора и сорвиголову.

«Спайдермен? Кирьос. Он очень крутой, у него столько таланта. Он с этим мячом может сделать что угодно. Но я считаю, что всё-таки надо взрослеть.

Тор? Рафаэль Надаль. Женщина-кошка? Серена Уильямс. Она же сама говорила, что она женщина-кошка, когда надела наряд тот свой. То, что она делает для тенниса и всех нас, здорово. Она показывает, что мы все должны играть.

Сорвиголова — Кей Нисикори. Не знаю почему. Он такой парняга, который крутится и попадает», — сказала Вихлянцева.