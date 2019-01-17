Хачанов: хотел бы сыграть в миксте с Касаткиной, нравится её стиль

11-я ракетка мира российский тенниссист Карен Хачанов ответил на вопросы пользователей «ВКонтакте». Хачанов рассказал, с кем хотел бы сыграть в миксте, назвал лучшего игрока в истории мадридского «Реала» и провёл параллель между собой, швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.

«С кем бы хотел сыграть микст? Было бы интересно сыграть с Дашей Касаткиной. Мне нравится её стиль игры.

Как обстоят дела с локтем? Вообще, локоть меня не беспокоил. Скорее, с плечом раньше были проблемы время от времени. Но всё равно становился сильнее, крепче, много занимался на плечи, на все группы мышц. Вес ракетки увеличился», — сказал Хачанов.

В настоящее время Хачанов находится в Мельбурне (Австралия). Россиянин пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Следующим соперником Хачанова станет испанец Роберто Баутиста-Агут.