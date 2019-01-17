Конта: не думаю, что было правильно играть в то время, когда нужно спать

Британская теннисистка Йоханна Конта прокомментировала поражение от испанки Гарбинье Мугурусы во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (6:4, 6:7 (3:7), 7:5). Матч начался в 00:30 по местному времени и закончился в 3:13. Так поздно не начинался ни один матч в истории Australian Open.

«Ни для кого такое расписание не было идеальным. Не думаю, что заниматься спортом в то время, когда уже нужно спать, является хорошей идеей. Но мы обе находились в одинаковых условиях.

Я бы лучше говорила больше об уровне тенниса. Считаю, что мы провели очень хороший матч. Жаль, что его увидели немногие. Играй мы днём, аудитория была бы более внушительной», — приводит слова Конты The Yorkshire Post.