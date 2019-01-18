С. Уильямс: в межсезонье я мало играла, предпочла провести время с дочкой

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс прокомментировала выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Во втором круге Уильямс в двух сетах нанесла поражение канадке Эжени Бушар. Матч завершился со счётом 6:2, 6:2.

«Сегодняшний матч не был лёгким. Эжени выходила в финал Уимблдона, пробивалась в полуфиналы других турниров «Большого шлема». Я понимала, что должна быть готова.

С прошлого года я сыграла немного матчей, но всё в порядке. Я предпочла провести время с дочерью, что для меня было важней. Мне всегда говорили, что дети растут очень быстро, поэтому я хотела проводить время с ней», — приводит слова Уильямс пресс-служба Australian Open.

В третьем круге турнира Уильямс сыграет с украинкой Даяной Ястремской.