Барти первой пробилась в четвёртый круг Australian Open

Эшли Барти, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 15-м номером, пробилась в четвёртый круг соревнований, обыграв гречанку Марию Саккари – 7:5, 6:1.



Продолжительность встречи составила 1 час и 22 минуты. В активе Эшли 14 подач навылет и 4 брейк-пойнта из 10. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк-пойнт из 3.



Барти стала первой теннисисткой, преодолевшей барьер третьего раунда. За право выйти в четвертьфинал домашнего турнира она сразится с победительницей противостояния Мария Шарапова (Россия) – Каролин Возняцки (Дания).



Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.