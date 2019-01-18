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Барти первой пробилась в четвёртый круг Australian Open

Барти первой пробилась в четвёртый круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Эшли Барти, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 15-м номером, пробилась в четвёртый круг соревнований, обыграв гречанку Марию Саккари – 7:5, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час и 22 минуты. В активе Эшли 14 подач навылет и 4 брейк-пойнта из 10. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк-пойнт из 3.

Барти стала первой теннисисткой, преодолевшей барьер третьего раунда. За право выйти в четвертьфинал домашнего турнира она сразится с победительницей противостояния Мария Шарапова (Россия) – Каролин Возняцки (Дания).

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

18 января 2019 года, пятница. 03:15 МСК
Australian Open (ж). 3-й круг
Матч окончен
Эшли Барти
Эшли Барти
15
Австралия
7:5
6:1
 
Мария Саккари
Мария Саккари
43
Греция
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