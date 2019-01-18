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Циципас и Бердых вышли в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии

Циципас и Бердых вышли в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии
Теннис / Australian Open 2019

Греческий теннисист Стефанос Циципас, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 14-м номером, преодолел третий круг соревнований, обыграв грузина Николоза Басилашвили (19) – 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 6:4.

В следующем раунде Циципас встретится с победителем противостояния Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Тейлор Фритц (США).

В параллельной встрече чешский теннисист Томаш Бердых обыграл аргентинца Диего Шварцмана (18) – 6:7, 6:3, 7:5, 6:4.

За право выйти в четвертьфинал чех поспорит с победителем противостояния Алекс де Минор (Австралия, 27) – Рафаэль Надаль (Испания, 2).

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

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18 января 2019 года, пятница. 03:10 МСК
Australian Open (м). 3-й круг
Матч окончен
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
15
Греция
6:3
3:6
7:6
6:4
 
Николоз Басилашвили
Николоз Басилашвили
20
Грузия
18 января 2019 года, пятница. 03:15 МСК
Australian Open (м). 3-й круг
Матч окончен
Томаш Бердых
Томаш Бердых
57
Чехия
5:7
6:3
7:5
6:4
 
Диего Шварцман
Диего Шварцман
16
Аргентина
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