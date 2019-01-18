Соболенко в двух сетах проиграла Анисимовой в третьем круге Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 11-м номером, не смогла пробиться в четвёртый круг, в двух партиях проиграв представительнице США Аманде Анисимовой со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.



Арина трижды подала навылет, активно выиграла 12 очков и совершила 13 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 4 эйса, 21 виннер и 9 неточностей.



За выход в четвертьфинал Анисимова поспорит с победительницей матча Петра Квитова (Чехия, 8) — Белинда Бенчич (Швейцария).



Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

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