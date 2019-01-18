Павлюченкова разгромила Саснович и вышла в 1/8 финала Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, в двух сетах обыграв представительницу Беларуси Александру Саснович со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час.

Анастасия дважды подала навылет, активно выиграла 15 очков и совершила 8 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 4 эйса, 18 виннеров и 25 неточностей.

За выход в четвертьфинал Павлюченкова поспорит с победительницей матча Слоан Стивенс (США, 5) — Петра Мартич (Хорватия, 31).

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

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