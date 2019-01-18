текстовая онлайн-трансляция матча Баутиста-Агут — Хачанов на Australian Open.

Australian Open. У Шараповой и Возняцки решающий сет, Соболенко проиграла. LIVE!

В Мельбурне Шарапова играет с Возняцки. Соболенко уже проиграла, Павлюченкова вышла в четвёртый круг. Впереди матчи Хачанова и Надаля.