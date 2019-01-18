Сегодня, 18 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится матч третьего круга, в котором сыграют представитель Испании Роберто Баутиста-Агут, посеянный под 22-м номером, и россиянин Карен Хачанов (10). Начало поединка запланировано на 10:00 мск.
По личным встречам впереди 30-летний уроженец Кастельон-де-ла-Планы — 2-1.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Баутиста-Агут — Хачанов на Australian Open.
Победитель этого поединка за выход в четвертьфинал поспорит либо с хорватом Марином Чиличем (6), либо с испанцем Фернандо Вердаско (26).
Соревнования в мужском одиночном разряде на Australian Open завершатся 27 января. Действующим чемпионом является швейцарец Роджер Федерер.
Australian Open. У Шараповой и Возняцки решающий сет, Соболенко проиграла. LIVE!
В Мельбурне Шарапова играет с Возняцки. Соболенко уже проиграла, Павлюченкова вышла в четвёртый круг. Впереди матчи Хачанова и Надаля.