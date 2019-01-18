Макарова и Градецка проиграли во втором круге Australian Open в парном разряде

Российская теннисистка Екатерина Макарова и представительница Чехии Люция Градецка, посеянные на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде под шестым номером, не смогли пробиться в третий круг. Во втором раунде они в двух партиях проиграли румынкам Ирине Баре и Монике Никулеску со счётом 4:6, 6:7 (8:10). Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты.



Макарова и Градецка трижды подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 4 двойные ошибки и 3 брейка.



За выход в четвертьфинал соревнований Бара и Никулеску поспорят с победительницами матча Маргарита Гаспарян (Россия)/Дарья Гаврилова (Австралия) — Ракель Атаво (США)/Катарина Среботник (Словения, 9).



Соревнования в женском парном разряде на Australian Open завершатся 25 января.

Макарова и Градецка победили на старте Australian Open в парном разряде