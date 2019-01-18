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Макарова и Градецка проиграли во втором круге Australian Open в парном разряде

Макарова и Градецка проиграли во втором круге Australian Open в парном разряде
Теннис / Australian Open 2019

Российская теннисистка Екатерина Макарова и представительница Чехии Люция Градецка, посеянные на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде под шестым номером, не смогли пробиться в третий круг. Во втором раунде они в двух партиях проиграли румынкам Ирине Баре и Монике Никулеску со счётом 4:6, 6:7 (8:10). Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты.

Макарова и Градецка трижды подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Бара и Никулеску поспорят с победительницами матча Маргарита Гаспарян (Россия)/Дарья Гаврилова (Австралия) — Ракель Атаво (США)/Катарина Среботник (Словения, 9).

Соревнования в женском парном разряде на Australian Open завершатся 25 января.

18 января 2019 года, пятница. 03:10 МСК
Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
Матч окончен
Люция Градецка
Люция Градецка
Чехия
Екатерина Макарова
Екатерина Макарова
Россия
4:6
6:7
 
Ирина Бара
Ирина Бара
Румыния
Моника Никулеску
Моника Никулеску
Румыния
Макарова и Градецка победили на старте Australian Open в парном разряде
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