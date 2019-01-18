Анисимова — о победе над Соболенко: не могу в это поверить

Американская теннисистка Аманда Анисимова, впервые пробившаяся в четвёртый круг турнира «Большого шлема», поделилась впечатлениями от победы над представительницей Беларуси Ариной Соболенко в 3-м раунда Australian Open со счётом 6:3, 6:2.
«Это невероятное чувство, я не могу поверить, что это происходит прямо сейчас. Я действительно ожидала тяжёлого матча. Арина — отличный игрок, поэтому я не могу поверить, что прошла в следующий круг. Чувствую себя на этом турнире очень хорошо, я отлично играла», — приводит слова Анисимовой официальный сайт турнира.
В 1/8 финала Анисимова встретится либо с чешкой Петрой Квитовой, либо со швейцаркой Белиндой Бенчич.
Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.
Соболенко в двух сетах проиграла Анисимовой в третьем круге Australian Open
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