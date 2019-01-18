Стивенс победила Мартич и сыграет с Павлюченковой в 1/8 финала Australian Open

Американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под пятым номером, вышла в четвёртый круг, в двух партиях обыграв представительницу Хорватии Петру Мартич (31) со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 2 часа.

Слоан трижды подала навылет, активно выиграла 34 очка и совершила 19 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 21 виннер и 21 неточности.

За выход в четвертьфинал Стивенс поспорит с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

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