Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Стивенс победила Мартич и сыграет с Павлюченковой в 1/8 финала Australian Open

Стивенс победила Мартич и сыграет с Павлюченковой в 1/8 финала Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под пятым номером, вышла в четвёртый круг, в двух партиях обыграв представительницу Хорватии Петру Мартич (31) со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 2 часа.

Слоан трижды подала навылет, активно выиграла 34 очка и совершила 19 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 21 виннер и 21 неточности.

За выход в четвертьфинал Стивенс поспорит с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

18 января 2019 года, пятница. 08:00 МСК
Australian Open (ж). 3-й круг
Матч окончен
Слоан Стивенс
Слоан Стивенс
5
США
8
7:6
6
7
7:6
5
 
Петра Мартич
Петра Мартич
32
Хорватия
Павлюченкова разгромила Саснович и вышла в 1/8 финала Australian Open
Стивенс: я словно пытаюсь покорить места, в которых играла ужасно
Australian Open. Шарапова выдержала марафон и отправила Возняцки в нокаут. LIVE!
В Мельбурне Шарапова переборола Возняцки. Соболенко проиграла Анисимовой, Павлюченкова вышла в 4-й круг. Сейчас играют Хачанов и Надаль.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент