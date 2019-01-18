Шарапова одолела действующую чемпионку Возняцки в третьем круге Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 30-м номером, вышла в 1/8 финала, одолев действующую чемпионку, представительницу Дании Каролину Возняцки (3), со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.

Мария 5 раз подала навылет, активно выиграла 37 очков и совершила 46 невынужденных ошибок. На счету Каролины 5 эйсов, 10 виннеров и 21 ошибка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Возняцки на Australian Open.



За выход в четвертьфинал соревнований в Мельбурне Шарапова поспорит с австралийкой Эшли Барти (15).



В прошлогоднем финале Australian Open Возняцки победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.