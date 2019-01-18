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Шарапова одолела действующую чемпионку Возняцки в третьем круге Australian Open

Шарапова одолела действующую чемпионку Возняцки в третьем круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Российская теннисистка Мария Шарапова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 30-м номером, вышла в 1/8 финала, одолев действующую чемпионку, представительницу Дании Каролину Возняцки (3), со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.

Мария 5 раз подала навылет, активно выиграла 37 очков и совершила 46 невынужденных ошибок. На счету Каролины 5 эйсов, 10 виннеров и 21 ошибка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Возняцки на Australian Open.

За выход в четвертьфинал соревнований в Мельбурне Шарапова поспорит с австралийкой Эшли Барти (15).

В прошлогоднем финале Australian Open Возняцки победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

18 января 2019 года, пятница. 07:35 МСК
Australian Open (ж). 3-й круг
Матч окончен
Мария Шарапова
Мария Шарапова
30
Россия
6:4
4:6
6:3
Каролина Возняцки
Каролина Возняцки
3
Дания
Australian Open. Шарапова выдержала марафон и отправила Возняцки в нокаут. LIVE!
В Мельбурне Шарапова переборола Возняцки. Соболенко проиграла Анисимовой, Павлюченкова вышла в 4-й круг. Сейчас играют Хачанов и Надаль.
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