Тим: во время матча почувствовал себя хуже. Не было смысла продолжать игру

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на Australian Open под седьмым номером, прокомментировал своё снятие с турнира в матче второго круга против австралийца Алексея Попырина.



«Очевидно, во время игры я чувствовал себя очень плохо. Вчера после долгого матча всё было нормально. Но затем почувствовал, что моё тело болело, мне было плохо, а во время матча стало ещё хуже. Я ощущал слабость, и не было смысла продолжать игру», — цитирует Тима Tennis World USA.



Напомним, при 5:7, 4:6, 0:2 австриец отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму. Ранее Тим в пяти сетах обыграл француза Бенуа Пэра.



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

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