Шарапова: Возняцки стало играть намного легче под крышей, но я собралась

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала свою победу в третьем раунде Australian Open. В трёх партиях она обыграла действующую чемпионку соревнований из Дании Каролину Возняцки — 6:4, 4:6, 6:3.

«Тяжело говорить сразу после матча, потому что эмоции ещё не улеглись. Я очень рада, что смогла так выступить против Возняцки. Знала, что, несмотря на её форму, она будет делать всё для того, чтобы выиграть этот матч. У меня был такой же настрой, и в итоге я выиграла.



Изменилось ли что-то после закрытия крыши в начале второго сета? Казалось бы, да, проигрывала 0:3 с этого момента. Наверное, всё поменялось — и воздух другой, и отскок другой. В индоре Возняцки намного легче играть, но я собралась. У меня чуть спала концентрация, закончила первый сет в эмоциях и не начала так первый гейм.



У Барти такие замечательные результаты в Австралии. Против неё будет очень тяжело, особенно с публикой. Но это то, к чему я готовлюсь и над чем работаю. Сегодняшний матч меня подготовит к следующему», — заявила Шарапова в эфире телеканала Eurosport 1.