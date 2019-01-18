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Тиафо в пяти сетах обыграл Сеппи и вышел в четвёртый раунд Australian Open

Тиафо в пяти сетах обыграл Сеппи и вышел в четвёртый раунд Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в пятисетовом матче третьего раунда Открытого чемпионата Австралии обыграл итальянца Андреаса Сеппи — 6:7 (3:7), 6:3, 4:6, 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 3 часа 21 минуту. На счету Тиафо 16 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 брейк-пойнтов из 10. Сеппи отметился 19 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 2 брейками.

Следующим соперником Тиафо станет 20-й номер посева из Болгарии Григор Димитров. Фрэнсис превзошёл свой лучший результата на турнирах «Большого шлема» — на Уимблдоне-2018 он добрался до третьего круга.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

18 января 2019 года, пятница. 08:10 МСК
Australian Open (м). 3-й круг
Матч окончен
Фрэнсис Тиафо
Фрэнсис Тиафо
39
США
3
6:7
7
6:3
4:6
6:4
6:3
Андреас Сеппи
Андреас Сеппи
35
Италия
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