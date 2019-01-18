Тиафо в пяти сетах обыграл Сеппи и вышел в четвёртый раунд Australian Open

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в пятисетовом матче третьего раунда Открытого чемпионата Австралии обыграл итальянца Андреаса Сеппи — 6:7 (3:7), 6:3, 4:6, 6:4, 6:3.



Продолжительность матча составила 3 часа 21 минуту. На счету Тиафо 16 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 брейк-пойнтов из 10. Сеппи отметился 19 подачами навылет, 3 двойными ошибками и 2 брейками.



Следующим соперником Тиафо станет 20-й номер посева из Болгарии Григор Димитров. Фрэнсис превзошёл свой лучший результата на турнирах «Большого шлема» — на Уимблдоне-2018 он добрался до третьего круга.



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.