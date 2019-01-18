Стивенс: 200-я победа? Это ничто по сравнению с результатами Федерера

Американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под пятым номером, поделилась впечатлениями от выхода в 1/8 финала. В матче третьего раунда она в двух партиях обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:5).

«Это был прекрасный матч. Именно ради таких сражений мы и играем в теннис.

Это моя 200-я победа? Это ничто по сравнению с результатами Федерера. У него где-то 12 тысяч побед. Но я рада, что одержала эту победу именно в Австралии. Спасибо зрителям за поддержку. Это было громко", — приводит слова Стивенс официальный сайт Australian Open.

За выход в четвертьфинал турнира Стивенс поспорит с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

Стивенс победила Мартич и сыграет с Павлюченковой в 1/8 финала Australian Open