Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Стивенс: 200-я победа? Это ничто по сравнению с результатами Федерера

Стивенс: 200-я победа? Это ничто по сравнению с результатами Федерера
Теннис / Australian Open 2019

Американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под пятым номером, поделилась впечатлениями от выхода в 1/8 финала. В матче третьего раунда она в двух партиях обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:5).

«Это был прекрасный матч. Именно ради таких сражений мы и играем в теннис.

Это моя 200-я победа? Это ничто по сравнению с результатами Федерера. У него где-то 12 тысяч побед. Но я рада, что одержала эту победу именно в Австралии. Спасибо зрителям за поддержку. Это было громко", — приводит слова Стивенс официальный сайт Australian Open.

За выход в четвертьфинал турнира Стивенс поспорит с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

Стивенс победила Мартич и сыграет с Павлюченковой в 1/8 финала Australian Open
Australian Open. Шарапова выдержала марафон и отправила Возняцки в нокаут. LIVE!
В Мельбурне Шарапова переборола Возняцки. Соболенко проиграла Анисимовой, Павлюченкова вышла в 4-й круг. Сейчас играют Хачанов и Надаль.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент