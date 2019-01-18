Квитова обыграла Бенчич и встретится с Анисимовой в 1/8 финала Australian Open

Чешская теннисистка Петра Квитова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под восьмым номером, вышла в 1/8 финала, в двух партиях обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.



Петра 7 раз подала навылет, активно выиграла 32 очка и совершила 19 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 3 эйса, 11 виннеров и 13 неточностей.



За выход в четвертьфинал Квитова поспорит с американкой Амандой Анисимовой.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января. В прошлогоднем финале Открытого чемпионата Австралии датчанка Каролина Возняцки победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соболенко в двух сетах проиграла Анисимовой в третьем круге Australian Open