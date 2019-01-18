Анисимова: с детства нравится Шарапова, она прекрасный пример для подражания

Американская теннисистка Аманда Анисимова поделилась впечатлениями от победы над представительницей Беларуси Ариной Соболенко в третьем круге Australian Open со счётом 6:3, 6:2, а также рассказала о своих кумирах.

«Это один из лучших матчей в моей жизни. Я была очень рада просто выйти на такой большой корт, хотела получить удовольствие от игры, насладиться моментом. В результате это меня расслабило.

Сегодня я старалась быть предельно агрессивной, потому что Соболенко тоже так играет. Поэтому мне нужно было сделать всё, чтобы взять контроль в свои руки. Я приехала сюда очень уверенной в себе, но вместе с тем дальше ближайшего матча не заглядывала. Выиграть первый матч было потрясающе, а дальше — ещё лучше. Надеюсь выиграть и следующий, но это и так уже большой успех.

Кумира у меня никогда не было. Но мне с детства нравится Мария. Она прекрасный пример для подражания. Мне всегда нравилось смотреть её матчи и интервью. В жизни она тоже хороший человек», — приводит слова Анисимовой официальный сайт турнира.

В четвёртом круге американка сыграет с чешской теннисисткой Петрой Квитовой.

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