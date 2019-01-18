Возняцки: искать оправдания не буду. Просто Шарапова сегодня была лучше

Датская теннисистка Каролина Возняцки прокомментировала поражение от россиянки Марии Шараповой в третьем круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 4:6, 6:4, 3:6.

«Я сделала всё, что могла, боролась до конца. Считаю, что должна была выиграть первый сет, раз вела в нём 4:1. Не выиграла, но потом взяла второй. Третья партия тоже была упорной. Сегодня мне не хватило сил, но я сделала всё, что могла. Этого оказалось недостаточно, однако таков спорт.

В конце первого — начале второго сета я немного потеряла ритм. Шарапова либо пробивала навылет, либо ошибалась, и я начала ждать и поэтому сбилась с ритма. Но с середины второго сета мы обе заиграли лучше. Я проиграла, такое бывает.

Я чувствовала себя нормально, когда вышла на корт. Выложилась на все сто процентов и искать оправдания не буду. Просто она сегодня была чуть лучше, чем я. Вот и всё», — цитирует Возняцки официальный сайт турнира.

Возняцки не смогла защитить титул, завоёванный в прошлом году. Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

Шарапова одолела действующую чемпионку Возняцки в третьем круге Australian Open