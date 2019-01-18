Надаль разгромил де Минора и вышел в четвёртый раунд Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (2) не испытал серьёзных проблем в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. В трёх партиях он разгромил хозяина местных кортов Алекса де Минора (27) — 6:1, 6:2, 6:4.



Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. На счету Надаля 6 эйсов, 6 двойных ошибок, он реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. Де Минор отметился 2 подачами навылет, 2 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 4.



Следующим соперником Надаля станет чешский теннисист Томаш Бердых, ранее оказавшийся сильнее Диего Шварцмана (18) из Аргентины.



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

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