Циципас: матч против Федерера на одной из лучших арен мира — это невероятно

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал предстоящую встречу со швейцарцем Роджером Федерером в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии. Теннисисты уже встречались в 2019 году — Федерер одержал победу на двух тай-брейках в рамках Кубка Хопмана.



«Теперь я знаю игру Роджера немного лучше. Он очень хорошо подаёт, поэтому мне придётся здорово поработать на приёме. Мне нужно будет играть агрессивно и настойчиво.



Федерер — легенда нашего спорта, и я взволнован предстоящим матчем. Сыграть против него на одной из лучших арен мира — это просто невероятно. Когда я думаю об этом, то мне кажется это сумасшествием», — цитирует Циципаса официальный сайт ATP.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.