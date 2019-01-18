Шарапова — о победе над Возняцки: чувствовала себя очень сильной во время матча

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала свою победу в третьем раунде Australian Open. В трёх партиях она обыграла действующую чемпионку соревнований из Дании Каролину Возняцки — 6:4, 4:6, 6:3.



«Я чувствую себя очень сильной во время матча, чувствовала себя настоящей. С нетерпением ожидала матча с Каролиной, потому что это один из тех случаев, когда я могла бросить вызов самой себе. Это большая победа.

Я пыталась вынудить Возняцки совершать ошибки. Каролина постоянно стоит далеко от дальней линии, пытается затянуть соперника в длинные розыгрыши, ведь именно в них она может получить максимум выгоды. Я была готова к этому, но всё-таки это не мой стиль — я пыталась играть агрессивно», — цитирует Шарапову официальный сайт соревнований.

Следующей соперницей Марии станет представительница Австралии Эшли Барти.

Шарапова на коне! Мария взяла верх над чемпионкой Australian Open в супербитве Каролина Возняцки не выдержала мощи ударов россиянки и потерпела поражение в трёх партиях. Дальше Шарапову ждёт Эшли Барти.