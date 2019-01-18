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Чилич ушёл с 0:2 и матчбола в матче против Вердаско и вышел в 4-й круг AO

Чилич ушёл с 0:2 и матчбола в матче против Вердаско и вышел в 4-й круг AO
Теннис

Хорватский теннисист Марин Чилич (4) в непростом матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии оказался сильнее хорвата Фернандо Вердаско (26)— 4:6, 3:6, 6:1, 7:6 (10:8), 6:3.

Продолжительность встречи составила 4 часа 22 минуты. На счету Чилича 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейк-пойнта из 19. Испанский теннисист отметился 27 подачами навылет, 5 двойными ошибками и 3 брейками.

Следующим соперником Чилича станет представитель Испании Роберто Баутиста-Агут, ранее обыгравший первую ракетку России Карена Хачанова.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл Чилича.

18 января 2019 года, пятница. 12:40 МСК
Australian Open (м). 3-й круг
Матч окончен
Марин Чилич
Марин Чилич
7
Хорватия
4:6
3:6
6:1
10
7:6
8
6:3
Фернандо Вердаско
Фернандо Вердаско
28
Испания
10 причин следить за Australian Open
Возняцки и Шарапова могут сыграть в 3-м круге, Халеп – потерять лидерство. Медведев выходит на Джоковича, а Хачанов – на Федерера.
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