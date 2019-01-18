Кербер: было важно сыграть в свой теннис, а не думать о сопернице

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер прокомментировала победу над австралийкой Кимберли Бирелл (6:1, 6:0) в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Расстроилась ли, что разочаровала болельщиков, выбив представительницу Австралии? Если приезжаешь на такой турнир, должен быть профессионалом. Играть в свой теннис, сосредоточиться на игре и победе. Бирелл впервые играла на корте Лэйвера. Думаю, она немного нервничала. Но в последние дни Кимберли обыгрывала сильных соперниц.

Для меня было важно играть в свой теннис, не отталкиваясь от соперницы. Если она продолжит играть в том же духе, то у неё будет хорошее будущее. Каждому приходится когда-нибудь впервые сыграть на таком высоком уровне. Сегодня был её черёд», — приводит слова Кербер пресс-служба WTA.

В четвёртом круге Australian Open Кербер сыграет с американкой Даниэль Коллинз.