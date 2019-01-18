Де Минор: встретиться с Надалем на корте – то, ради чего стоит играть в теннис

Австралийский теннисист Алекс де Минор, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 27-м номером, поделился впечатлениями от матча третьего кругa испанца Рафаэля Надаля (2).

«Рафа прямо как король Испании. Он сделал так много удивительных вещей для спорта. У него так много достижений. Это просто невероятно. Я думаю, это то, ради чего стоит играть в теннис — играть против самых великих, самых лучших теннисистов, находящихся на пике своей игры, и на самых больших кортах. Нужно просто выходить на корт, наслаждаться атмосферой. Посмотрите, сколько матчей выиграл Рафа, у него так много титулов «Большого шлема», — цитирует де Минора Tennis World USA.

Напомним, Надаль разгромил де Минора со счётом 6:1, 6:2, 6:4 и вышел в четвёртый раунд, где сыграет с чешским теннисистом Томашем Бердыхом.