Победа Надаля и поражение Хачанова — в обзоре матчей 3-го круга Australian Open

Предлагаем вниманию посетителей «Чемпионата» видеообзор матчей третьего круга Открытого чемпионата Австралии в мужской сетке.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (2) в трёх партиях разгромил хозяина местных кортов Алекса де Минора (27) со счётом 6:1, 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. На счету Надаля 6 эйсов, 6 двойных ошибок, он реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. Де Минор отметился 2 подачами навылет, 2 двойными ошибками и не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из 4. Следующим соперником Надаля станет чешский теннисист Томаш Бердых.

В другом матче дня россиянин Карен Хачанов (10) не сумел обыграть испанца Роберто Баустисту-Агута (22) — 4:6, 5:7, 4:6. Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. На счету Хачанова 8 эйсов, 5 двойных ошибок и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 2 из 2. Баутиста-Агут отметился 5 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 5 брейками. Следующим соперником Баутиста-Агута станет хорват Марин Чилич (6).

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл Чилича.