Осака вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышла в четвртый круг, обыграв представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй (28) – 5:7, 6:4, 6:1.

Продолжительность матча составила 2 часа. На счету японки 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и 7 брейк-пойнтов из 11. Её соперница не выполнила ни одного эйса, допустила 6 двойных ошибок и записала в свой актив 4 брейк-пойнта из 15.

За выход в четвертьфинал Осака поспорит с победительницей противостояния Ван Цян (Китай, 21) – Анастасия Севастова (Латвия, 13).



Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.