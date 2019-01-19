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Осака вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии

Осака вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии
Теннис / Australian Open 2019

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышла в четвртый круг, обыграв представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй (28) – 5:7, 6:4, 6:1.

Продолжительность матча составила 2 часа. На счету японки 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и 7 брейк-пойнтов из 11. Её соперница не выполнила ни одного эйса, допустила 6 двойных ошибок и записала в свой актив 4 брейк-пойнта из 15.

За выход в четвертьфинал Осака поспорит с победительницей противостояния Ван Цян (Китай, 21) – Анастасия Севастова (Латвия, 13).

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

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Лидеры мирового рейтинга Халеп и Джокович, а также Зверев, Осака, Свитолина, сёстры Уильямс и россиянин Медведев сыграют в субботу на АО.
19 января 2019 года, суббота. 03:10 МСК
Australian Open (ж). 3-й круг
Матч окончен
Наоми Осака
Наоми Осака
4
Япония
5:7
6:4
6:1
Се Шувэй
Се Шувэй
27
Китайский Тайбэй
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