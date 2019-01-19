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Нисикори в трёх сетах обыграл Соузу и прошёл в четвёртый круг Australian Open

Нисикори в трёх сетах обыграл Соузу и прошёл в четвёртый круг Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный под восьмым номером на Открытом чемпионате Австралии, вышел в четвёртый круг соревнований, обыграв португальца Жоау Соузу – 7:6 (8:6), 6:1, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 2 часа и 4 минуты. На счету Нисикори 3 подачи навылет, 3 двойных ошибки и 5 брейк-пойнтов из 7. На счету его соперника 9 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк-пойнт из 2.

За право выйти в четвертьфинал японец сразится с победителем пары Фабио Фоньини (Италия, 12) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 23).

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В прошлогоднем финале он оказался сильнее Марина Чилича из Хорватии.

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19 января 2019 года, суббота. 05:25 МСК
Australian Open (м). 3-й круг
Матч окончен
Жоау Соуза
Жоау Соуза
44
Португалия
6:7
1:6
2:6
 
 
Кей Нисикори
Кей Нисикори
9
Япония
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