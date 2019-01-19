Серена Уильямс отдала Ястремской лишь три гейма в третьем круге Australian Open

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 16-м номером, вышла в четвёртый круг, обыграв украинку Даяну Ястремскую – 6:2, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 1 час и 5 минут. На счету Серены 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и 5 брейк-пойнтов из 12. Украинка отметилась 2 эйсами и 8 двойными ошибками.

За право выйти в четвертьфинал Уильямс сразится с победительницей противостояния Симона Халеп (Румыния, 1) – Винус Уильямс (США).

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.