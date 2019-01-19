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Серена Уильямс отдала Ястремской лишь три гейма в третьем круге Australian Open

Серена Уильямс отдала Ястремской лишь три гейма в третьем круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 16-м номером, вышла в четвёртый круг, обыграв украинку Даяну Ястремскую – 6:2, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 1 час и 5 минут. На счету Серены 8 подач навылет, 1 двойная ошибка и 5 брейк-пойнтов из 12. Украинка отметилась 2 эйсами и 8 двойными ошибками.

За право выйти в четвертьфинал Уильямс сразится с победительницей противостояния Симона Халеп (Румыния, 1) – Винус Уильямс (США).

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

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Лидеры мирового рейтинга Халеп и Джокович, а также Зверев, Осака, Свитолина, сёстры Уильямс и россиянин Медведев сыграют в субботу на АО.
19 января 2019 года, суббота. 06:30 МСК
Australian Open (ж). 3-й круг
Матч окончен
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
57
Украина
2:6
1:6
 
Серена Уильямс
Серена Уильямс
16
США
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