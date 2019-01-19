Кис обыграла Мертенс и сыграет со Свитолиной в четвёртом круге Australian Open

Американская теннисистка Мэдисон Кис, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 17-м номером, вышла в четвёртый круг, обыграв бельгийку Элисе Мертенс (12) со счётом 6:2, 6:3.



Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут. На счету Мэдисон 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из семи. Бельгийка отметилась 2 двойными ошибками и 1 брейком. Подач навылет Мертенс не выполнила.



За право выйти в четвертьфинал Кис поспорит с шестой ракеткой соревнований из Украины Элиной Свитолиной.



Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она переиграла Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.