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Кис обыграла Мертенс и сыграет со Свитолиной в четвёртом круге Australian Open

Кис обыграла Мертенс и сыграет со Свитолиной в четвёртом круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Американская теннисистка Мэдисон Кис, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 17-м номером, вышла в четвёртый круг, обыграв бельгийку Элисе Мертенс (12) со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут. На счету Мэдисон 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из семи. Бельгийка отметилась 2 двойными ошибками и 1 брейком. Подач навылет Мертенс не выполнила.

За право выйти в четвертьфинал Кис поспорит с шестой ракеткой соревнований из Украины Элиной Свитолиной.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она переиграла Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

19 января 2019 года, суббота. 07:55 МСК
Australian Open (ж). 3-й круг
Матч окончен
Элисе Мертенс
Элисе Мертенс
14
Бельгия
3:6
2:6
 
Мэдисон Кис
Мэдисон Кис
17
США
Медведев борется за попадание во 2-ю неделю. Матчи 6-го дня Australian Open-2019
Лидеры мирового рейтинга Халеп и Джокович, а также Зверев, Осака, Свитолина, сёстры Уильямс и россиянин Медведев сыграют в субботу на АО.
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