С. Уильямс: Ястремская — большой талант, её слезы разбили мне сердце

Американка Серена Уильямс прокомментировала эмоции 18-летней украинки Даяны Ястремской после поражения в матче третьего раунда. Уильямс-младшая добыла уверенную победу — 6:2, 6:1, после чего поддержала соперницу.



«Подойдя к сетке, я увидела, что Даяна плачет. Это доказывает, что она вышла на матч не для того, чтобы показать хороший теннис, а чтобы победить. Её слёзы разбили мне сердце. Думаю, Ястремская — большой талант, приятно видеть такое отношение к делу.



Плакала ли я после матчей? Да, конечно. Однажды проиграла Винус на Уимблдоне. Ревела у сетки и ничего не могла с этим поделать.



Когда была моложе, играла с Дэвенпорт, Хингис, Селеш. Все, с кем сталкивалась, были в «Зале славы». Каждый матч был пугающим, но я выходила и делал всё что могу? Винус? Да, как я могла её забыть! Она пугает меня и сейчас», — цитирует Серену официальный сайт Australian Open.



Следующей соперницей Уильямс станет победительница пары Симона Халеп (Румыния) — Винус Уильямс (США).

С. Уильямс поддержала расплакавшуюся Ястремскую после их матча