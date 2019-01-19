Чорич обыграл Краиновича и вышел в четвёртый раунд Australian Open

Хорватский теннисист Борна Чорич, посеяный на Открытом чемпионате Австралии под 11-м номером, в матче третьего круга соревнований оказался сильнее теннисиста из Сербии Филипа Краиновича — 2:6, 6:3, 6:4, 6:3.



Продолжительность встречи составила 2 часа 46 минут. На счету Чорича 14 эйсов, 7 двойных ошибок и 5 брейк-пойнта из 14. Краинович отметился 12 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 3 брейками.



Следующим соперником Чорича станет победитель пары Люка Пуи (Франция, 28) — Алексей Попырин (Австралия).



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

Медведев борется за попадание во 2-ю неделю. Матчи 6-го дня Australian Open-2019 Лидеры мирового рейтинга Халеп и Джокович, а также Зверев, Осака, Свитолина, сёстры Уильямс и россиянин Медведев сыграют в субботу на АО.