А. Зверев легко обыграл Болта и вышел в четвёртый раунд Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев (4) в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии не испытал проблем с представителем Австралии Алексом Болтом — 6:3, 6:3, 6:2.



Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. На счету Зверева 14 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 брейк-пойнтов из 12. У Болта пять подач навылет, одна двойная ошибка и два брейка.



Следующим соперником Зверева станет 16-й номер посева из Канады Милош Раонич, который добыл уверенную победу в матче с французом Пьер-Югом Эрбером.



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

Медведев борется за попадание во 2-ю неделю. Матчи 6-го дня Australian Open-2019 Лидеры мирового рейтинга Халеп и Джокович, а также Зверев, Осака, Свитолина, сёстры Уильямс и россиянин Медведев сыграют в субботу на АО.