Мугуруса разобралась с Бачински в матче третьего круга Australian Open

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (18) вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях обыграв представительницу Швейцарии Тимю Бачински — 7:6 (7:5), 6:2.



Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут. На счету Мугурусы 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 9. У Бачински 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.



За право выйти в четвертьфинал Гарбинье поспорит с победительницей пары Камила Джорджи (Италия, 27) — Каролина Плишкова (Чехия, 7).



Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила Симону Халеп из Румынии со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

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