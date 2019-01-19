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Мугуруса разобралась с Бачински в матче третьего круга Australian Open

Мугуруса разобралась с Бачински в матче третьего круга Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (18) вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях обыграв представительницу Швейцарии Тимю Бачински — 7:6 (7:5), 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут. На счету Мугурусы 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 9. У Бачински 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За право выйти в четвертьфинал Гарбинье поспорит с победительницей пары Камила Джорджи (Италия, 27) — Каролина Плишкова (Чехия, 7).

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила Симону Халеп из Румынии со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

19 января 2019 года, суббота. 11:00 МСК
Australian Open (ж). 3-й круг
Матч окончен
Тимя Бачински
Тимя Бачински
145
Швейцария
5
6:7
7
2:6
 
Гарбинье Мугуруса
Гарбинье Мугуруса
18
Испания
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