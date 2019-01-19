Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (18) вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях обыграв представительницу Швейцарии Тимю Бачински — 7:6 (7:5), 6:2.
Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут. На счету Мугурусы 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 9. У Бачински 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.
За право выйти в четвертьфинал Гарбинье поспорит с победительницей пары Камила Джорджи (Италия, 27) — Каролина Плишкова (Чехия, 7).
Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила Симону Халеп из Румынии со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.
Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.
Мугуруса разобралась с Бачински в матче третьего круга Australian Open