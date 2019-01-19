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Пуи обыграл Попырина в пяти сетах и вышел в четвёртый раунд Australian Open

Пуи обыграл Попырина в пяти сетах и вышел в четвёртый раунд Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Французский теннисист Люка Пуи (28) в пятисетовом матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии обыграл представителя Австралии Алексея Попырина — 7:6 (7:3), 6:3, 6:7 (10:12), 4:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 3 часа 48 минут. На счету победителя встречи 16 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 брейк-пойнта из 13. 19-летний австралиец отметился 16 подачами навылет, 9 двойными ошибками и 2 брейками.

Следующим соперником французского теннисиста станет 11-й номер посева из Хорватии Борна Чорич, ранее обыгравший Филипа Краиновича.

Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.

19 января 2019 года, суббота. 12:50 МСК
Australian Open (м). 3-й круг
Матч окончен
Люка Пуи
Люка Пуи
31
Франция
7
7:6
3
6:3
10
6:7
12
4:6
6:3
Алексей Попырин
Алексей Попырин
149
Австралия
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