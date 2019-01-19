Пуи обыграл Попырина в пяти сетах и вышел в четвёртый раунд Australian Open

Французский теннисист Люка Пуи (28) в пятисетовом матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии обыграл представителя Австралии Алексея Попырина — 7:6 (7:3), 6:3, 6:7 (10:12), 4:6, 6:3.



Продолжительность встречи составила 3 часа 48 минут. На счету победителя встречи 16 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 брейк-пойнта из 13. 19-летний австралиец отметился 16 подачами навылет, 9 двойными ошибками и 2 брейками.



Следующим соперником французского теннисиста станет 11-й номер посева из Хорватии Борна Чорич, ранее обыгравший Филипа Краиновича.



Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича.