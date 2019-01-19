Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Рома» — «Торино». 19 января. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Кар. Плишкова обыграла Джорджи и вышла в четвёртый раунд Australian Open

Кар. Плишкова обыграла Джорджи и вышла в четвёртый раунд Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (7) вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях обыграв представительницу Италии Камилу Джорджи (27) — 6:4, 3:6, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут. На счету Плишковой 9 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 брейк-пойнта из 14. Джорджи отметилась 3 эйсами, 8 двойными ошибками и стопроцентной реализацией брейк-пойнтов — 3 из 3.

За право выйти в четвертьфинал Плишкова поспорит с экс первой ракеткой мира из Испании Гарбинье Мугурусой (18).

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

19 января 2019 года, суббота. 13:30 МСК
Australian Open (ж). 3-й круг
Матч окончен
Камила Джорджи
Камила Джорджи
28
Италия
4:6
6:3
2:6
Каролина Плишкова
Каролина Плишкова
8
Чехия
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент