Кар. Плишкова обыграла Джорджи и вышла в четвёртый раунд Australian Open

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (7) вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях обыграв представительницу Италии Камилу Джорджи (27) — 6:4, 3:6, 6:2.



Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут. На счету Плишковой 9 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 брейк-пойнта из 14. Джорджи отметилась 3 эйсами, 8 двойными ошибками и стопроцентной реализацией брейк-пойнтов — 3 из 3.



За право выйти в четвертьфинал Плишкова поспорит с экс первой ракеткой мира из Испании Гарбинье Мугурусой (18).



Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.