Зверев: подхожу ко второй неделе Australian Open в хорошей форме

Немец Александр Зверев (4) оценил свои выступления на Открытом чемпионате Австралии. В трёх партиях третьего раунда соревнований он обыграл представителя Австралии Алекса Болта — 6:3, 6:3, 6:2.



«Конечно, всегда есть компоненты, которые можно улучшить, однако сегодня, мне кажется, я показал отличную игру. Подхожу ко второй неделе в хорошей форме», — цитирует немца официальный сайт ATP.



За выход в 1/4 финала Зверев поборется с представителем Канады Милошем Раоничем.



«Мы дважды играли с Милошем — раз на грунте и раз на траве. Вполне логично, что это два совершенно разных матча. Сейчас Раонич играет очень хорошо — проиграл всего одну партию в ходе турнира, и, уверен, нас ожидает хороший матч. Очевидно, в нём не будет много длинных розыгрышей, но посмотрим, как всё будет на самом деле».