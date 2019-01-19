Муратоглу: очень рад за греческий теннис, который представляют Циципас и Саккари

Тренер 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс и основатель теннисной академии Патрик Муратоглу рассказал о потенциале греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

«Нужно быть терпеливыми с Стефаносом. В прошлом году он улучшил свой теннис. Выиграл первый титул в Стокгольме, дошёл до финала в Барселоне и Торонто, и ему удалось справиться с давлением в финальном турнире NextGen ATP. Он достиг многого, но у него есть запас, чтобы стать ещё лучше, и впереди долгий путь.

Очень рад за греческий теннис, который представляют Циципас и Мария Саккари. Их результаты, безусловно, приведут многих мальчиков и девочек в Греции в большой теннис. Думаю, это подходящий момент, чтобы выстроить прочную инфраструктуру и растить первоклассных греческих игроков», — приводит слова Муратоглу Marca.

На Australian Open 2019 Циципас дошёл до четвёртого круга, где встретится со швейцарцем Роджером Федерером.