Федерер рассказал, когда поверил, что он один из лучших в мире

Победитель 20 турниров «Большого шлема» 37-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, когда почувствовал себя одним из лучших.

«У нового поколения дела идут отлично. Мы все хотим, чтобы они выигрывали крупные турниры, но это дело времени, ведь на вершине так много хороших теннисистов: Новак не отпускает, Рафа защищает свой грунт, я всё ещё доставляю им трудности. Им нелегко, но у них всё отлично.

Мы видели, как Хачанов выиграл в Париже в конце года, а Зверев победил на Итоговом турнире АТР. Все они выходят на большую сцену и завоёвывают титулы «Мастерс 1000». То же самое было со мной в 2002 году, когда выиграл первый «Мастерс» в Гамбурге, одолев в финале Марата Сафина, и впервые вошёл в топ-10. Это было именно то, что нужно, чтобы я поверил, что могу играть с лучшими, и, возможно, я один из них. Думаю, у молодых теннисистов это происходит прямо сейчас», — приводит слова Федерера Tennis World USA.