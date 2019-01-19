Стивенс восхищена Шараповой, подготовившейся к завершению карьеры

25-летняя американская теннисистка Слоан Стивенс обеспокоена тем, что будет делать после окончания спортивной карьеры. Американка считает, что образцово подготовилась к этому неизбежному событию россиянка Мария Шарапова.

«Всё время думаю о том, что буду делать после тенниса. Считаю, что лучше всё спланировать сейчас, с чего-то начать, а не завершить карьеру и думать: «О мой бог, что мне делать?» Шарапова права. Она покорила много вершин. И у неё есть несколько замечательных компаний, отличных партнёров. Она проделала отличную работу с этим, взяла курс на будущее, пока еще играла. Она не стала дожидаться завершения карьеры, чтобы ставить новые цели. Это круто!» — приводит слова Стивенс Tennis World USA.