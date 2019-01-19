Дементьева: если хочешь играть профессионально, надо отложить рождение детей

Олимпийская чемпионка 2008 года Елена Дементьева сообщила, что она никогда не думала о возвращении на корт, но её дочка Вероника уже пробует свои силы в теннисе.

«О возвращении после рождения детей не думала никогда. Иначе не вижу смысла их рожать. Но это сугубо моё мнение. Возвращаться не думала, но играю постоянно. Вот сейчас у меня как раз тренировка с Настей Мыскиной. Мы встречаемся систематически, раз в неделю. Пока дети в садах и школах, играем для себя, для удовольствия. Я просто это люблю. Мне не нужен антураж, центральный корт, трибуны. Я играю и получаю удовольствие. А если хочешь играть профессионально, тогда надо отложить рождение детей.

Дочке четыре с половиной года, и она уже играет. Правда, насмотревшись на противостояние Загитовой и Медведевой, она сказала, что хочет быть фигуристкой. Теперь развивается между балетом и фигурным катанием. Зашёл у нас такой разговор: «Хочешь? Хорошо. Но ты готова, что придётся отказаться от сладкого и мучного? Нельзя вафли, нельзя шоколад, нельзя то, нельзя сё». Она спрашивает: « А в теннисе?». А в теннисе можно всё! (Смеётся). Она задумалась и сказала, что будет ходить», — приводит слова Дементьевой «Команда России».