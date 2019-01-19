Джокович: Шаповалову не хватает опыта игры на крупных турнирах, но это придёт

Сербский теннисист Новак Джокович (1) похвалил 19-летнего канадца Дениса Шаповалова (25), который сумел взять у первой ракетке мира один сет на Australian Open — 6:3, 6:4, 4:6, 6:0.

«У него довольно цельная игра. Сильная подача, закрученный мяч. Он может выигрывать за счёт этого. Мне нравится его менталитет, его уверенность в себе, его подход к делу. Он очень позитивен на корте, всегда подгоняет себя. Мне это нравится. Очевидно, что ему не хватает опыта игры на крупных турнирах с сильными соперниками, но это придёт. Мне нравится, как он играет. Кажется, этот парень много времени уделяет тренировкам, чтобы понять, в чём может улучшить свою игру. Это ему только поможет», — приводит слова Джоковича пресс-служба АТР.