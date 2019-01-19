Халеп: быть первым в мире и быть лучшим игроком — это немного разные вещи

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп (1) после победы над американкой Винус Уильямс (6:2, 6:3) в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии встретится с её младшей сестрой Сереной. Халеп рассказала, чего ждёт от этого матча.

«Определённо, это самая жёсткая сетка, которая у меня когда-либо была. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с сёстрами, это большая проблема для меня. Я постараюсь сыграть в свой лучший теннис, потому что мне нечего терять против них.

По моему мнению, быть первым в мире и быть лучшим игроком в мире, это немного разные вещи. В данный момент первая ракетка мира я, и уже много месяцев, много недель, поэтому я возьму этот матч. Она лучший игрок в мире, потому что выиграла так много турниров «Большого шлема». Она была на первом месте рейтинга. Я не могу сравнить свои результаты с её результатами. Но в данный момент я уверенно нахожусь на этой позиции, и я уверена в себе.

У нас были тяжёлые матчи, так что это будет просто очередной сложный матч для меня. Я не буду давить на себя. У меня есть неплохой шанс сыграть в свой лучший теннис и чувствовать себя хорошо на корте. Всегда здорово играть против Серены, потому что каждый раз можно чему-то научиться.

Думаю, я должна сыграть так, как против Винус, если смогу. Я должна быть умной, агрессивной. Я должна заставить её двигаться, постараться изо всех сил. Я не буду много думать об этом, потому что нечего думать, нужно пойти и уверенно сыграть.

Конечно, Серене нелегко играть меньше турниров. Но у неё достаточно опыта, чтобы справиться с каждой ситуацией в матче. Поэтому я не считаю, что она уязвима из-за этого. Я не играла против неё с тех пор, как она вернулась, но она всегда очень сильный противник.

Я привыкла играть под давлением, привыкла встречаться с ней. Я в хорошей ситуации и чувствую себя уверенно. Я хорошо сыграла против Винус, но это не значит, что против Серены будет то же самое. Сконцентрируюсь на себе — это самое главное. И посмотрим, что будет на корте», — приводит слова Халеп пресс-служба WTA.